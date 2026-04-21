【その他の画像・動画等を元記事で観る】デビュー30周年を迎え、歌手、声優、俳優、作詞家、エッセイストなど、第一線でマルチな活動を続けている坂本真綾。2026年4月18日（土）・19日（日）に東京・有明アリーナで30周年記念LIVE“M30〜YourBest〜”を開催。記念すべきアニバーサリーイヤーを最高のフィナーレで迎えた坂本真綾のライブレポートをお届けする。坂本真綾の「30周年記念LIVE“ M30〜Your Best〜”」が4月18日と19日