北海道池田町で発生した林野火災は、丸２日以上経過した４月２１日午前にようやく火が消し止められました。十勝の池田町富岡で１９日午前１０時半すぎに発生した林野火災は、災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリなどが消火にあたり、丸２日以上経過した２１日午前１１時半すぎにようやく消し止められました。消防によりますと、５０～６０ヘクタールの草地や山林が燃えたとみられています。この火事で、２０代の男性と６