ポケトークは、話した言葉をそのまま文字化するAI筆談機「ポケトーク mimi 2」と、会話をリアルタイムで多言語字幕表示する「ポケトーク V」の2製品を、2026年中をめどに発売する。同社が培ってきた音声認識と翻訳技術を応用し、「通訳・翻訳デバイス」から一歩進んだコミュニケーション支援インフラとして提供する。 ●音声を文字に変えて会話を支援する「ポケトーク mimi 2」ポケトーク mimi 2は、話した音声をリアルタ