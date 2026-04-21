エプソンダイレクトは4月21日、省スペースを意識した高性能ミニタワーPC「Endeavor MR8500」を発売した。オンラインショッピングサイトおよびコールセンターを通じて注文可能。Endeavor MR8500拡張性を持った省スペース高性能ミニタワーエプソンダイレクトによると国内法人市場の高性能では、設置性や省スペース性の需要が高まっているといい、今回発表された新製品もこの需要に沿ったもの。製品はBTO（Build To Order）に対応し、