BTSが、アメリカ・ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」で1カ月にわたり上位を維持し、グローバルな影響力を証明した。4月21日、アメリカの音楽専門メディア『ビルボード』が発表したチャート予告記事によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』は、メインソングチャート「Hot 100」（4月25日付）で10位を記録した。【写真】V、日本の人気テーマパークを“お忍び”訪問4月4日付チャートで初登場1位を