上限引き上げへANA（全日空）は2026年4月20日、国際線に適用する燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）の改定方法を変更すると発表しました。新方式は2026年5月1日以降の航空券発券分より適用されます。【えっ…これが5月発券分のANA「燃油サーチャージ」です】これまで燃油サーチャージ額は、適用月の4か月前・3か月前の燃油価格の2か月平均を基に決定されていました。改定後は参照期間が1か月後ろ倒され、適用月の3か月前・2か