22日のDeNA戦（横浜）に先発予定の阪神・茨木が“村上イズム”を胸に2勝目を期す。9日のヤクルト戦でプロ初先発し、6回無失点で初勝利を挙げた右腕は「2戦2勝」を目指して敵地のマウンドへ。15日巨人戦が降雨中止となった影響で先発ローテーションが再編され、中12日の間隔が空くが「いつも通り。勝つことだけを考えて、チームに貢献できれば」と語った。前回登板後、エースの村上から調整法やキャッチボールの意識などを教わ