人手が不足する介護分野について、短時間や単発で働く“スキマバイト”を利用した人材確保の動きが広がっています。介護業界では、2040年度には57万人の職員が不足すると予想されています。この状況を受け、“スキマバイト”サービスの「タイミー」と介護事業などを行う「ベネッセスタイルケアグループ」は、スキマバイトを利用した人材確保の強化策を発表しました。具体的には、介護資格を持たない人にも清掃や洗濯など一部の業務