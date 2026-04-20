[故障者情報]ガンバ大阪は20日、DF半田陸が左膝前十字靱帯損傷と外側半月板損傷の診断を受けたことを発表した。全治期間については公表していない。半田は11日の百年構想リーグ第10節C大阪戦の前半35分に負傷交代。C大阪戦までの全10試合に出場するなど、主軸としてプレーを続けていた。