気象庁は三陸沖で発生した地震について、午後6時からの会見で「揺れの強かった地域について、落石やがけ崩れなどの危険もある。今後の地震や雨に十分注意していただきたい」「1週間程度、特に今後2、3日の間、最大震度5強程度の地震に注意していただきたい」と呼びかけました。