18日夕方、秋田市新屋元町でクマの映像が撮影されました。付近でクマの目撃情報が相次ぐ中、防犯カメラの映像を確認したところ映っていたということです。映像では、画面左側から現れた体長1メートルほどのクマが、奥の方へ歩いていく様子が確認できます。撮影者自身は、これまでクマを見たことがなく、家の近くにクマがいることに驚いたといいます。周辺は住宅地で、注意喚起のためにクマダス（県のツキノワグマ等情報マッ