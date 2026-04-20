地方競馬全国協会は20日、「2026地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ」の日程、出場予定騎手を発表した。6月2日、船橋競馬場で3競走を行い、チャンピオンを決める。優勝騎手は「2026ワールドオールスタージョッキーズ」（8月22、23日、札幌）に地方競馬代表として推薦される。出場予定騎手は以下の14人。矢野貴之、小牧太は選定委員会が特に認めた者として出場する。石川倭（ホッカイドウ1位）山本聡哉（岩手1位）中山遥