福岡市の博多旧市街エリアに、観光や地域の防災の拠点となる新たな施設が建設されます。 ■福岡市・高島市長「博多旧市街エリアの新たな回遊の起点となるだけでなく、誰もが気軽に利用できる憩いの空間になる予定です。」新しい施設は、福岡市博多区の「博多旧市街」エリアにある出来町公園に建設されます。地域の回遊性の向上や、にぎわいの創出などを目的とする、和を基調とした2階建ての施設です。明太子やうどん