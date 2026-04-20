2026年4月16日、韓国・聯合ニュースによると、1〜3月期に韓国を訪問した外国人観光客は476万人で、同期として過去最高を更新した。人気アイドルグループ・BTS（防弾少年団）のカムバック公演がソウル・光化門（クァンファムン）で行われたことが大きく影響し、前年同期比23％の増加を記録した。文化体育観光部は、中東情勢不安が広がる中でも、K-カルチャーの世界的な人気と、官民による積極的な観光客誘致の努力が実を結んだと分