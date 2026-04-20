スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は昭和に渋い存在感を放ったプロ野球選手たちの連載です。『昭和プロ野球の仕事人』高橋直樹 編令和になった今も、ファンの記憶に残る「昭和プロ野球の仕事人」の過去のインタビュー素材を発掘し、その真髄に迫るシリーズ連載。今回は、洒落たメガネに口ひげという喫茶店のマスターみたいなルックス、それでいて美しいサイドスローからキレ味抜群の投球で勝ち星を重ねた高橋直樹氏