綾瀬はるかのスタッフによる公式Instagramが18日にオフショットを公開。綾瀬のタンクトップ姿を投稿すると、ファンから称賛が集まった。【写真】赤いノースリーブドレスを着た綾瀬はるか公式Instagramが投稿したのは、17日に劇場公開が始まった出演作『人はなぜラブレターを書くのか』のパネルの前で佇む綾瀬のソロショット。写真には、黒タンクトップ姿の綾瀬が笑顔でピースサインをカメラに向ける様子が収められている。彼