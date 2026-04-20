お笑いコンビ、アンジャシュの渡部建（53）がYouTubeチャンネル「渡部のサシ飲み」をスタートして1年3カ月がたった。現在の登録者は12万人超。一流の料理人、アスリート、そして芸人をゲストに呼んで、渡部が“ファン目線”で対談する。ゲストの豪華さから、ネットニュースに取り上げられることも多い。2020年に自らの女性問題で芸能活動休止を余儀なくされ、22年に活動再開。6年ぶりに日刊スポーツのインタビューに応じて、仕事、