◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）巨人が２試合連続の逆転負けで２カードぶりの負け越しを喫した。相手先発はルーキー左腕の増居。初回を３者凡退に抑えられると、３回まで完全投球を許した。４回に先頭・佐々木が四球で出塁すると続く松本の左前打で無死一、三塁と好機をつくり、泉口の中犠飛で先制。それでも得点はその１点のみで、５回１得点と好投される結果となった。増居との過去の対戦は、救