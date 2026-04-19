バスケットボールB2リーグの信州ブレイブウォリアーズは19日、愛媛に勝って東地区優勝を決めました。東地区優勝へのマジックを1としていた信州ブレイブウォリアーズ。4000人余りのブースターが詰め掛けたホームで愛媛と対戦。第1クオーター序盤からマーシャルや小栗などの得点でリードを広げます。さらに第2クオーターで3ポイントシュートを