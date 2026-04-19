音楽評論家でノンフィクション作家の田家秀樹氏（79）が19日、東京・原宿のペニーレーンでシンガー・ソングライター吉田拓郎生誕80年記念レーザーターンテーブル聴き語りライブ「ペニーレーンで拓郎を〜時がたってしまうことを忘れてしまいたい時があるよね〜」を開催した。拓郎は今月5日に80歳の誕生日を迎えた。70年代に拓郎ファンにとっては聖地だったペニーレーンで、拓郎のアナログレコードをスタジオレベルの音質で“聴き語