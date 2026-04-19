チャンネル登録者数1510万人を超えるユーチューバー「きまぐれクックKimagure Cook」かねこが19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・ヒカキン（36）がプロデュースし、21日から発売される麦茶「ONICHA」についてのレビュー動画をアップした。ヒカキンから「ONICHA」をプレゼントされたかねこだったが、いざ口に運ぶと「飲みやすいタイプだ。うちの実家で出てきた麦茶にすっごい近いですね。水出しじゃなく