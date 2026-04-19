資産運用を始める際、「分散投資が大切」とよくいわれます。この考えから、「オルカン（オール・カントリー／全世界株式）」と「S&P500」にそれぞれ100万円ずつ投資しようと考える人もいるでしょう。 しかし、このような投資方法について、「それは意味がない」と指摘されることもあります。「分散のつもりなのに、なぜ意味がないのか」と疑問に思う人もいるのではないでしょうか。 本記事では、オ