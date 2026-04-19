1912年に沈没した豪華客船「タイタニック号」の生存者が着用していた救命胴衣が18日、オークションに出品され、1億4000万円あまりで落札されました。豪華客船「タイタニック号」は1912年に大西洋で沈没し、1500人以上が死亡しました。この事故の生存者が着用していた救命胴衣が18日、イギリスでオークションに出品されました。主催者によりますと、救命ボートに乗ることができた1等客室の乗客が着用していたもので、同じボートに乗