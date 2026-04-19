ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。人工呼吸器の換気量を変更してから4日目の経過を報告しました。 【写真を見る】【ＡＬＳ闘病】声優・津久井教生さん呼吸器設定の変更後「呼吸は良い感じです」「呼吸器と同調して色々と体感しています」 【ニャンちゅう】今回のブログでは、4月15日に明かした