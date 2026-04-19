7人組グループ・BTSが、17日、18日の2日間にわたり、約7年ぶりとなる日本公演『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を東京ドームで開催。愛のこもったパフォーマンスや日本語でのトークを展開し、2日間で11万人のARMYを魅了した。【ライブ写真】見つめ合うクオズ…ステージに座りARMYに語ったBTSBTSにとっての海外公演の幕開けとなる日本での公演は、2019年『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’- JAPAN EDITIO