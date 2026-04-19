愛媛・松山市にある川で、クレソンが大量に繁殖し、水面が見えないほど覆い尽くされていた。近くの側溝にも繁殖が広がっているのが確認されており、雨が降った場合の氾濫や生態系への影響を懸念する声が上がっている。川を埋め尽くす“緑”の正体愛媛・松山市で16日に撮影されたのは、大量の植物で埋め尽くされた川だ。住宅街の中にあるこの川は、緑の植物が生い茂っていて、水面がほとんど見えなくなっている。その正体は、肉料理