俳優ソン・ジュンギが、妻のケイティ・ルイーズ・サンダースと初めて公式の場に立った。去る4月18日、ソン・ジュンギとケイティ夫妻は、ソウル瑞草（ソチョ）区の芸術の殿堂のIBK企業銀行チェンバーホールで開催された、ガオン・ソロイスツ第7回定期演奏会「子供の情景（Kinderszene）」に特別出演として出席した。【写真】ソン・ジュンギの妻は何者かガオン・ソロイスツは2021年に創団された、障害を持つ音楽家と持たない音楽家が