熊本市で18日、小学1年生が車にはねられ重体です。警察によりますと、18日午後5時前、熊本市西区花園で松澤敬久容疑者（66）が車で小学1年生のヴェルモデ・ロシュ・玲杏さん（6）をはねました。玲杏さんは意識不明の重体です。松澤容疑者は現行犯逮捕されていて「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話しているということです。