ガールズグループ宇宙少女のメンバー、ダヨンがアメリカのポップスターを彷彿とさせるようなビジュアルで人々を魅了した。最近、ダヨンは自身のインスタグラムを更新。【写真】ダヨン、インナー丸見えで妖艶にキャプションには、黒色のハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ダヨンがデジタルシングル『What’s a girl to do』リリースの一環で行われた撮影を捉えたものと思われる。同作は彼女の2作目