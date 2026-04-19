防衛省によりますと、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されました。ミサイルの詳しい種類や飛距離などはわかっていません。船舶は、今後の情報に注意するとともに、落下物を発見した場合は、近づかずに、海上保安庁に通報するようにしてください。北朝鮮は今月8日に短距離弾道ミサイル数発を日本海に向けて発射しています。この発射については北朝鮮が行ったとする弾道ミサイルの弾頭の威力を確認する試験だったと