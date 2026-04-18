春季高校野球神奈川大会の4回戦が18日に行われ、ベスト8が出揃った。今春センバツ代表の横浜は4―3で鎌倉学園に逆転勝ち。1―2の9回に3点を奪って粘る鎌倉学園を振り切った。慶応は12得点と打線が爆発して横浜清陵を下した。慶応の春ベスト8は2年ぶり。準々決勝の組み合わせは次の通り【25日・サーティーフォー保土ケ谷球場】＜第1試合＞横浜―桐蔭学園＜第2試合＞日大藤沢―桐光学園【26日・サーティーフォー