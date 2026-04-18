大塚食品のビタミン炭酸飲料「マッチ」が近年、連続成長を遂げている。販売数量の対前年比は22年が17％増、23年が7％増、24年が8％増、25年が10％増。いずれの年も炭酸飲料市場の伸びを大幅に上回る数量成長を遂げたとみられる。今年1‐2月累計も前年同期比12％増と好調を維持している。好調要因について、2月20日、発表会に臨んだ小林一志製品部部長は「『青春ボーナスタイム』と題したWEBCMの反響が物凄く良かった。商品