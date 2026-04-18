タレントの吉川ひなのが4月17日にInstagramを更新し、約8年ぶりの芸能活動再開を報告した。「吉川さんは屋外でのショットともに、《去年、子どもたちと沖縄に引っ越して、あっという間に1年。暮らしも少しずつ整ってきました》《これまでは自分のペースとのバランスもあって、いただいたご縁を十分に受けきれていなかったのですがこのタイミングでマネージメント契約をし、これから新しい形で活動をスタートします》と近況を報告