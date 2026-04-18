「でもあおいちゃん、ケーキ食べられないよ？」指定難病により、厳しい脂質制限のある日常を送るあおいちゃんが、迎えた4歳の誕生日にママに伝えた一言。その言葉に、思わず涙が込み上げたというママは、あおいちゃん専用の特別なケーキを作ることにーー。Threadsへの投稿には、「制限を自分で理解して、納得してるのが健気」「娘さん、とってもうれしそう！」と反響が寄せられました。【写真】ママの手作りケーキパティシエが作