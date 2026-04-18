＜KKT杯バンテリンレディス 2日目◇18日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞苦手コースを力と技でねじ伏せた。9バーディを奪い、ボギーなしの満点ラウンド。トーナメントコースレコードを2打更新する「63」をマークした鈴木愛が、初日の21位から首位にジャンプアップした。【写真】鈴木愛をツアー記録「18パット」を導いた新パターパット数はアウト、インともに「9」の計18パット。1999年「中京テレビ・ブ