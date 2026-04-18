「広島２−７ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）広島が２連敗でＤｅＮＡ戦は昨季から７連敗。借金は今季ワーストの「４」となった。先発のターノックは２週続けてＤｅＮＡ打線と対峙（たいじ）。二回に林の犠飛で先制点を献上するも、三回以降は粘りの投球を続けていた。しかし、七回に無死満塁のピンチを招くと、林に中前適時打を許して降板。あとを受けたドラフト２位・斉藤汰も流れを止められず、４安打を浴びてこの