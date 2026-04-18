「楽天９−１ロッテ」（１８日、楽天モバイル最強パーク）最下位のロッテが２連敗。今季ワーストタイの借金６となった。先発の田中が、５回８安打７失点と試合を作れなかった。田中は三回２死満塁から村林に三塁強襲の先制２点打、さらに一、二塁から右超え適時二塁打を打たれた。五回は１死二塁から村林に左前適時打、浅村に左越え１号２ランを被弾。村林、浅村に計７打点を許した。「先制点を取られたことと、ビッグイニ