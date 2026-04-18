静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（90）の姉ひで子さん（93）は18日、東京・渋谷で開かれた再審見直しのイベントで、再審開始決定に対する検察抗告を「なしにしてほしい。法務省も人間として考えて」と訴えた。