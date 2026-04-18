記事ポイント遠隔で画角調整できる防爆IPカメラが登場し、高所設置時の負担を減らします。水素やアセチレンなどすべての爆発性ガスに対応し、Zone1・Zone2でも使える耐圧防爆仕様です。LANケーブル1本で通信と給電をまかなえるPoE対応で、配線工事の手間も抑えられます。危険物を扱う現場では、カメラ1台の使い勝手が作業効率と安全性を大きく左右します。オリエントブレインが販売を始めた「XD-500IP-CS」は、遠隔ズームに対応し