【ワシントン＝向井ゆう子】米国のトランプ大統領は１７日、イランのアッバス・アラグチ外相がホルムズ海峡の開放を発表したことを受け、中国の習近平（シージンピン）国家主席が「非常に喜んでいる」と自らのＳＮＳに投稿した。トランプ氏は、５月１４〜１５日に中国を訪れ、習氏と会談する予定だ。トランプ氏は、「会談は特別で歴史的なものになる可能性がある」とした上で、「習主席と会えるのを楽しみにしている。多くの成