JR東日本によりますと午後2時54分ごろ長野県で震度5弱の地震が発生した影響で、北陸新幹線は軽井沢駅と糸魚川駅の間で一時運転を見合わせましたが、安全の確認がとれたため、午後3時ごろに運転を再開したということです。一部の列車では遅れが生じています。東北新幹線、上越新幹線は平常通り運転しているということです。