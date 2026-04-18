リコーイメージング株式会社は、写真家の中藤毅彦氏による写真展「ENTER THE MIRROR 2026」をGR SPACE TOKYOにて4月23日（木）から開催する。 中藤氏が30年にわたる写真家としての活動の中から、主に銀塩モノクローム作品を選出し、再構成した写真展。 Part1とPart2の2期で開催され、Part1は「Street Rambler」と題し、パリ、ニューヨーク、上海、ロシア、東欧など、世界各地の都市で撮影し