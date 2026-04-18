アイドルグループ「アンジュルム」の元メンバーで歌手の和田彩花（３１）が１７日、インスタグラムを更新。台湾で結婚したことを発表した。和田は「台湾の家族がお祝いパーティーをしてくれたときのものです」と説明し、風船の写真とともに「ご報告」として結婚を発表。「パートナーの母国である台湾での婚姻を選んだのは、以前から同性婚を支持してきたこと、そして夫婦別姓を選択できることが理由です。台湾では、どちらも自