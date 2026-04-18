メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年04月18日午後1時20分ごろ、長野県北部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。 岐阜県、愛知県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度5強を観測したのは長野県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ５．０と推定されます。 岐阜県 【震度1】 高山市 中津川市 恵那市 土岐