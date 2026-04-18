4月17日、『PRAGMATA（プラグマタ）』が発売を迎えた。 （関連：【画像あり】『PRAGMATA（プラグマタ）』ゲーム内のスクリーンショット） カプコンが贈る完全新作ゲームとして、発表時から話題を集めてきた同タイトル。本稿では、体験版の内容に寄せられたプレイヤーの声から、『プラグマタ』の成功の確度を考えていく。 ■カプコンが贈る完全新作のSFアクションADV『プラグマタ』 『プラグマタ