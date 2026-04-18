記事ポイント小林賢太郎さんの“アカデミック・コメディ・シリーズ”第2弾が大阪、福岡、東京で上演。天文台を舞台にした新作オリジナル舞台で、個性豊かな8人のキャストが物語を彩ります。全席指定9,900円で、4月18日から各種先行販売がスタートします。小林賢太郎さんの新作オリジナル舞台『オールトの雲 〜天文台の大問題〜』が、2026年8月から9月にかけて大阪、福岡、東京で上演されます。笑いながら少し知的な刺激も楽しめる