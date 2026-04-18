G7財務相会合を終え、記者会見する片山財務相＝17日、ワシントン（共同）【ワシントン共同】先進7カ国（G7）は17日（日本時間18日）、米首都ワシントンで重要鉱物をテーマとした財務相会合を開いた。中国産への依存が課題となっており、サプライチェーン（供給網）の強靱化が必要との認識で一致した。会議にはオーストラリアといった生産国も参加し、先進国による資金支援が議題となった。日本は今年のG7議長国のフランスとと