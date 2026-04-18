香りと人間の関係を明らかにする研究を行っている財満信宏氏が、香とはなんなのか、なぜ香りを吸うと心と体が整うのか、気になる症状に効くのはどの香りなのかを徹底解説した書籍『香りをかぐという最強の健康法』(アスコム)から一部を抜粋してご紹介。今回のテーマは『がんや糖尿病を香りで予防できる?』。○がんや糖尿病を香りで予防できる?実は、β−カリオフィレンには、もう一つ重要な働きがあります。それは、慢性炎症を予防