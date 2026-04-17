ジェンダーレスモデルの井手上漠が、“母似”の横顔ショットを披露し話題を呼んでいる。井手上は１７日にインスタグラムに「横顔がお母さんに似ていて好き、」とつづり、全身白コーデで儚（はかな）げな表情をみせる圧巻の横顔ショットを多数アップした。この投稿には「美しすぎる…」「お母様めっちゃめっちゃ綺麗じゃないですか！！」「笑顔が素敵です」「かわいい」「素晴らしい」などの声が寄せられている。