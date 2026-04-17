ドル円のピボットは１５９．１５円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:34現在） ドル円 現値158.97高値159.53安値158.94 159.94ハイブレイク 159.74抵抗2 159.35抵抗1 159.15ピボット 158.76支持1 158.56支持2 158.17ローブレイク ユーロ円 現値187.72高値187.95安値187.44 188.48ハイブレイク 188.21抵抗2 187.97抵抗1 187.70ピボット 187.46支持1